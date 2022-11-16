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Відповідь на те, що сталося у Польщі має бути жорсткою, – Кулеба у розмові з Блінкеном

Держсекретар США заявив, що американці подвоять зусилля щодо відновлення української енергетичної системи.

Відповідь на те, що сталося у Польщі має бути жорсткою, – Кулеба у розмові з Блінкеном
держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном з державним секретарем США Ентоні Блінкеном про російський ракетний терор – його масштаби, цілі і наслідки. 

“Я підкреслив, що відповідь на те, що сталося в Польщі, має бути жорсткою і принциповою”, – написав Кулеба у Твіттері. 

Він додав, що вдячний за підтвердження того, що США подвоїть зусилля щодо відновлення української енергетичної системи разом із G7 та ЄС.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запропонував президенту Польщі Анджею Дуді допомогу у розслідуванні вибуху біля кордону з Україною. Байден також підтвердив тверду відданість Сполучених Штатів блоку НАТО. 

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