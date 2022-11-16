Відповідь на те, що сталося у Польщі має бути жорсткою, – Кулеба у розмові з Блінкеном

Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном з державним секретарем США Ентоні Блінкеном про російський ракетний терор – його масштаби, цілі і наслідки.

“Я підкреслив, що відповідь на те, що сталося в Польщі, має бути жорсткою і принциповою”, – написав Кулеба у Твіттері.

Він додав, що вдячний за підтвердження того, що США подвоїть зусилля щодо відновлення української енергетичної системи разом із G7 та ЄС.

Detailed call with @SecBlinken on Russian missile terror — its scale, aims, consequences. I stressed the response to what happened in Poland must be stiff and principled. Grateful for affirming the US will double down on recovering our energy system, together with G7 and the EU. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 16, 2022

Нагадаємо, президент США Джо Байден запропонував президенту Польщі Анджею Дуді допомогу у розслідуванні вибуху біля кордону з Україною. Байден також підтвердив тверду відданість Сполучених Штатів блоку НАТО.