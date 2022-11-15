Головне за день. Вівторок, 15 листопада

Ворожа масована ракетна атака на Україну, термінові засідання Комітету у справах нацбезпеки та оборони Польщі та Ради оборони Угорщини. Яким запам’ятається 265-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 15 листопада, Україна знову зазнала масованої ворожої ракетної атаки. Загалом росіяни випустили понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе.

“До чергового терористичного акту проти української держави було залучено 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе "Shahed-136/131",- повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, ППО знищила 73 крилаті ракети ворога та всі 10 дронів-камікадзе.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, сьогоднішня атака була більш масованою, ніж 10 жовтня, коли росіяни вдарили по Україні 84 ракетами.

"Прильоти" в енергетичну інфраструктуру зафіксували в усіх регіонах України.

Через масштабну ракетну атаку Росії в північних і центральних областях запроваджують аварійні відключення світла.

У Києві, за даними станом на 19:54, відбулося ураження уламками ракет житлових будинків у Печерському районі. Також уламки впали біля фундаменту занедбаного будівництва в Оболонському районі. Відомо про одну загиблу людину, ще одна поранена.

Через ракетні обстріли росіян щонайменше половина Києва лишилася без світла, в столиці запроваджують екстрені вимкнення електроенергії.

ППО з 21 ракети в районі Києва збила 18.

Сили ППО збили російські ракети також на Київщиніта на Сумщині.

ППО працювала на Чернігівщині, на Вінничині, де зафіксували влучання в обʼєкт критичної інфраструктури, у Житомирській області.

Спрацювала Протиповітряна оборона і на Хмельниччині, водночас є два влучання. У частині Хмельницького відсутнє світло.

У Тернополі — проблеми зі світлом і водою.

Через російські обстріли без світла лишилося 80% Львова.

По Кривому Рогу завдано ракетних ударів, в місті також працювала ППО.

У Кременчуцькому районі Полтавської області зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури.

Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури в Рівному. Деякі частини міста — без електроенергії.

Влучили росіяни в об‘єкти енергетичної інфраструктури і на Кіровоградщині.

Обстрілу зазнав об‘єкт енергетичної інфраструктури на Волині.

У Харкові та області внаслідок ракетних ударів електропостачання фактично відсутнє, і така ситуація може зберегтися до ранку.

Цього разу російські ракети падали не лише на території України. Голова польського уряду Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони, повідомила gazeta.pl з посиланням на речника уряду Петра Мюллера.

“Через кризову ситуацію Матеуш Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою призначив зустріч у Бюро національної безпеки з членами Комітету у справах національної безпеки та оборони”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будь-яка інформація, представлена комітету, буде оприлюднена пізніше, якщо це буде можливо.

Водночас, як повідомляє AP, високопоставлений чиновник розвідки США розповів, що російські ракети перетнули кордон Польщі, вбивши двох людей.

У Брюсселі чекають звернення Польщі до НАТО. Реакція НАТО залежатиме від заяв Варшави про належність ракет, що впали, пишуть ЗМІ з посиланням на дипломатичне джерело в Брюсселі

Засідання Ради оборони скликав і президент Угорщини Віктор Орбан.

Як повідомило угорське видання Index, засідання пов’язано із зупинкою нафтопровода “Дружба” через потрапляння російської ракети в трансформатор, який забезпечує живлення насосів.

Угорська нафтопереробна компанія MOL повідомила, що російська артилерія влучила в трансформаторну станцію в Україні поблизу кордону з Білорусією, яка постачає електроенергію для роботи однієї з насосних станцій нафтопроводу “Дружба”. Внаслідок удару тимчасово припинилися поставки сирої нафти до Угорщини, Чехії та Словаччини.

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