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Удар по об’єкту критичної інфраструктури Рівного, частина міста без світла, - мер

Можливі перебої у роботі мобільного зв’язку.

Удар по об’єкту критичної інфраструктури Рівного, частина міста без світла, - мер

Ворог наніс ракетний удар по об’єкту критичної інфраструктури в Рівному. Деякі частини міста без електроенергії.

Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк у Telegram.

"Рівне! Удар по об’єкту критичної інфраструктури! Деякі частини міста без електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Пізніше мер додав, про можливі перебої у роботі мобільного зв’язку та закликав водіїв без потреби не виїжджати на вулиці міста.

Нагадаємо, сьогодні ворог здійснив масований ракетний обстріл. Повідомляється про роботу ППО, влучання та перебої зі світлом у багатьох містах України, включаючи столицю.

Протиповітряна оборона спрацювала на Хмельниччині, є два влучання. У частині Хмельницького відсутнє світло.

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