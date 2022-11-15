Повідомлено про підозру жителю Чернігівщини, який збирав дані для спецслужб РФ, - ОГ

Завербований агент збирав інформацію про місцезнаходження та кількість військовослужбовців та військової техніки.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури викрито жителя Новгород-Сіверського району Чернігівської області, який співпрацював з представником спецслужби РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, завербований агент збирав інформацію про місцезнаходження та кількість військовослужбовців, військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань", - йдеться у повідомленні.

Отриману інформацію він надсилав представникам країни-агресора на один з Інтернет-месенджерів.

Йому повідомлено про підозру за надання інформації про розташування Збройних Сил України державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Нагадаємо, на вихідних росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії. Про втрати чи пошкодження інфраструктури повідомлень не було.