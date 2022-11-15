Голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки

Кім попередив про ракети в повітрі.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про ракетну атаку. Високий ризик ударів також і в Запорізькій області, написав голова ОВА Олександр Старух у Телеграм.

"Ракети в повітрі. В укриття", – написав Кім о 13:55.

Старух також заликав перебувати в укриттях.

"Шановні запорожці! Висока вирогідність масованої ракетної атаки ворога. Негайно прямуйте до укриттів! Бережіть себе!" – закликав він.

Оновлення 14:55. Загроза ракетеного удару в Житомирській області.

Повітряна тривога оголошена по всій Україні, крім Криму.

Повітряна тривога в Миколаївській області оголошена близько 12:33.

Запорізьку область ворог атакував ракетами цієї ночі. Вони були випущені з С300.