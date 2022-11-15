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Голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки

Кім попередив про ракети в повітрі. 

Голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки
Фото: Анна Стешенко

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про ракетну атаку. Високий ризик ударів також і в Запорізькій області, написав голова ОВА Олександр Старух у Телеграм. 

"Ракети в повітрі. В укриття", – написав Кім о 13:55.

Старух також заликав перебувати в укриттях.

"Шановні запорожці! Висока вирогідність масованої ракетної атаки ворога. Негайно прямуйте до укриттів! Бережіть себе!" – закликав він. 

Оновлення 14:55. Загроза ракетеного удару в Житомирській області. 

Повітряна тривога оголошена по всій Україні, крім Криму. 

Повітряна тривога в Миколаївській області оголошена близько 12:33. 

Запорізьку область ворог атакував ракетами цієї ночі. Вони були випущені з С300. 

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