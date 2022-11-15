У продаж вийшов останній наклад браслетів з довоєнної Азовсталі

Останній наклад браслетів «Азовсталь. Символ незламності» виготовили зі сталевих літер «ВІРЮ В ЗСУ», які протягом місяця стояли біля підніжжя найбільшого прапора України. Браслет коштує 1500 грн, а придбати його можна не тільки в Україні, але й в Європі, США та Канаді. Весь прибуток від продажу останнього накладу перекажуть на флот морських дронів.

Перші 10 тисяч браслетів з останньої довоєнної партії металу легендарної «Азовсталі» були продані за дев’ять годин. Додатковий наклад — 20 тисяч — за два дні. Браслет одразу став символом української незламності в усьому світі. Сьогодні у продаж виходить останній і тому особливо цінний наклад. Його створили з 17-метрових сталевих літер «ВІРЮ В ЗСУ». У такий спосіб організатори проєкту хочуть розділити поміж тисяч людей віру в Збройні сили України.

«Браслети «Азовсталь. Символ незламності» вже стали легендою, — говорить Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України. — Їх дарують українським військовим та іноземним дипломатам, їх носять зірки кіно та спорту, банкіри та айтішники, дорослі та діти. Протягом місяця ми отримували з усього світу тисячі запитів, коли буде ще один наклад, і раді оголосити, що відсьогодні останній наклад «Азовсталь. Символ незламності» є в продажі. Ми не можемо сказати точну кількість браслетів, адже їх виготовляють тільки з літер “ВІРЮ В ЗСУ” буквально в режимі реального часу. Весь прибуток буде перерахований через платформу UNITED24 на флот морських дронів, щоб захистити акваторії українських морів та міста від крилатих ракет, які російські війська запускають з кораблів. Дякую всім партнерам за цей важливий і дуже цінний проєкт”.

Кожен браслет створений з 5 грамів останньої довоєнної партії металу легендарного комбінату «Азовсталь» Групи «Метінвест». Дизайн браслетів розробив ювелірний дім SOVA. Купити браслети можна на сайті ROZETKA з безкоштовною доставкою в точки видачі бренду, а також у магазинах SOVA. Браслети з останнього накладу «Символ незламності. Азовсталь» також можна купити з-за кордону, оформивши міжнародну доставку Новою поштою. По Україні, як і раніше, Нова пошта доставляє браслети до відділень своїм коштом. Для корпоративних замовлень передбачена спеціальна форма замовлення.