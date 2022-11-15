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У Мелітополі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його стан дуже важкий

"Мінус один з мелітопольських братів-колаборантів Трухіних”.

У Мелітополі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його стан дуже важкий
Вибуховою хвилею у сусідньому домі вибило шибки
Фото: Іван Федоров у Telegram

Внаслідок вибуху, що стався сьогодні зранку в окупованому Мелітополі, поранення отримав колаборант Дмитро Трухін. Його доставили до лікарні у дуже важкому стані.

Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

"Мінус один з мелітопольських братів-колаборантів Трухіних. Вибух у Мелітополі – гучне завершення кар’єри посібника окупантів Дмитра Трухіна, прямо біля під’їзду будинку. У надважкому стані колаборант доставлений в лікарню", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Трухін є прихильником гауляйтерів Мелітополя Балицького і Данильченко. Був депутатом Мелітопольської міської ради 3-х скликань, в тому числі від Компартії та ОПЗЖ. Брав участь у незаконних “підвальних” сесіях міськради. За колишньої влади був директором КП “Комунальна власність”, але згодом був вигнаний з посади.

З початку повномасштабної війни в Україні у 2022-у році став близьким поплічником гауляйтерів і окупантів. Повернувся до КП “Комунальна власність” і курував незаконний розподіл землі та майна. Допомагав у зборі грошей для фінансування псевдореферендуму.

Раніше Федоров повідомляв про те, що зранку 15 листопада у Мелітополі пролунав вибух біля “лігва окупантів”. 

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