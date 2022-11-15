Британський художник Бенксі підтвердив своє авторство на сім муралів у різних місцях України, включаючи постраждалі від російської окупації Бородянку і Ірпінь.
Про це пише The Art Newspaper.
“Бенксі підтвердив, що йому належить малюнок на Майдані Незалежності, де діти гойдаються на протитанковій конструкції, гімнастка на зруйнованому будинку в Бородянці та малюнок хлопчика, який перемагає дорослого чоловіка у спарингу дзюдо”, – йдеться у повідомленні.
Також художник підтвердив своє авторство ще на чотири роботи. Серед них –жінка з бігуді у протигазі та з вогнегасником, бородатий чоловік, що приймає ванну.
“Та інша робота, у якій Бенксі, схоже, включив існуюче графіті із зображенням пеніса, перетворивши його на ядерну боєголовку, завантажену на кузов броньованої вантажівки”, – розповідає видання.
Раніше повідомлялося про те, що Бенксі створив роботу у Бородянці Київської області.