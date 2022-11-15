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Бенксі підтвердив, що він є автором семи муралів в Україні

Серед них – малюнок на Майдані Незалежності, жінка у бігуді з протигазом і бородатий чоловік.

Бенксі підтвердив, що він є автором семи муралів в Україні
Фото: The Art Newspaper

Британський художник Бенксі підтвердив своє авторство на сім муралів у різних місцях України, включаючи постраждалі від російської окупації Бородянку і Ірпінь.

Про це пише The Art Newspaper.

“Бенксі підтвердив, що йому належить малюнок на Майдані Незалежності, де діти гойдаються на протитанковій конструкції, гімнастка на зруйнованому будинку в Бородянці та малюнок хлопчика, який перемагає дорослого чоловіка у спарингу дзюдо”, – йдеться у повідомленні.

Фото: The Art Newspaper

Також художник підтвердив своє авторство ще на чотири роботи. Серед них –жінка з бігуді у протигазі та з вогнегасником, бородатий чоловік, що приймає ванну.

Фото: The Art Newspaper

“Та інша робота, у якій Бенксі, схоже, включив існуюче графіті із зображенням пеніса, перетворивши його на ядерну боєголовку, завантажену на кузов броньованої вантажівки”, – розповідає видання.

Фото: The Art Newspaper

Фото: The Art Newspaper

Фото: The Art Newspaper

Фото: The Art Newspaper

Раніше повідомлялося про те, що Бенксі створив роботу у Бородянці Київської області.

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