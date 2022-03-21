Гроші від продажу картини Бенксі підуть на Охматдит

Роботу виставив на аукціон у Лондоні анонімний власник.

Фото: myartbroker.com Бенксі “CND Soldiers” 2005

Гроші від продажу картини Бенксі, яку виставив на благодійний онлайн-аукціон у Лондоні анонімний власник, підуть на підтримку дитячої лікарні НДСЛ Охматдит. Про це повідомляє МОЗ із посиланням на сайт аукціону.

На торги виставлено антивоєнну роботу Бенксі “CND Soldiers” 2005 року, призначена стартова ціна - 20 000 фунтів стерлінгів. Аукціон триватиме до 27 березня 2022 року.

Організатори акції зазначають: «Незважаючи на активні обстріли та авіаудари Російської Федерації, спеціалісти Охматдиту продовжують залишатися в Києві для захисту та лікування дітей і поранених, яких доставляють до лікарні. Завдяки самовідданій роботі лікарні своєчасна медична допомога надається пацієнтам у повному обсязі, а зібрані кошти забезпечать продовження цієї важливої роботи».

Нагадаємо, під час обстрілів Києва військами Росії пошкоджено будівлю дитячої лікарні Охматдит. Зокрема, уламки ракети впали на балкон відділення, де оперують новонароджених.