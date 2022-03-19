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Україна на Болонському книжковому ярмарку представить порожній стенд

Українські книжки при цьому продемонструють окремо, в центральній частині ярмарку.

Україна на Болонському книжковому ярмарку представить порожній стенд
Фото: УІК

Україна буде представлена на цьогорічному Болонському ярмарку дитячої книги порожнім стендом-маніфестом. Про це повідомляє прес-служба Українського інституту книги.

«Таким чином українська книжкова спільнота звертається до колег з інших країн за підтримкою, щоб наступного року повернутися на Болонський ярмарок зі стендом, наповненим книжками», – зазначають в УІК.

Під час роботи ярмарку усі його відвідувачі зможуть:

  • зняти фото/відео на українському стенді та опублікувати на особистих та офіційних сторінках своїх організацій у соцмережах, аби засудити російську агресію та підтримати Україну, використовуючи гештеги #StandWithUkraine, #StopRussianAggression;
  • роздрукувати стікери й постери з гаслами про підтримку України та розмістити їх на своєму стенді — розміщені тут;
  • дізнатися, як взяти участь у програмах УІК для перекладачів (програма підтримки перекладів Translate Ukraine 2021 та перекладацька премія Drahoman Prize;
  • взяти до уваги каталоги прав українських видавців (проєкт Література на експорт).

Болонський ярмарок надав Україні безкоштовний стенд, а також відмовив в участі Росії та закликали видавців, які братимуть участь, привезти дитячі книжки, перекладені з української на мови світу, щоб зібрати їх у межах спільної виставки. Ще одна експозиція, запланована в центральній частині ярмарку, — це демонстрація 30-40 українських книжок.

«Ми відчуваємо, що не самі протистоїмо російській агресії, коли отримуємо від колег зі світової книжкової спільноти таку підтримку. Стенд України та підтримка організаторів ярмарку — можливість голосно прозвучати, знайти прихильників та об’єднати навколо себе небайдужих людей книжкової сфери», – наголошують організатори.

Нагадаємо, раніше Франкфуртський книжковий ярмарок призупинили співпрацю з РФ

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