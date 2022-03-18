​​Лозницю виключили зі складу Української кіноакадемії через участь у фестивалі російського кіно

"Ми постійно закликаємо увесь світ розмежовувати українську та російську культури та не ототожнювати їх".

Режисера Сергія Лозницю виключено зі складу Української кіноакадемії через участь у фестивалі російського кіно.

Про це повідомила пресслужба організації з посиланням на рішення правління та Наглядової ради кіноакадемії.

"24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Україна захищається на всіх фронтах, зокрема на культурному. Країни Європи та всього світу повинні мати повну та однозначну картину того, що здійснює в Україні країна-агресор. Тож кожен українець зараз є амбасадором своєї країни", - йдеться в повідомленні.

У кіноакадемії наголосили, що зараз соблива відповідальність лежить на фахівцях із креативних індустрій, яких добре знають за кордоном, і їхня позиція повинна бути чітка і однозначна.

"Режисер Лозниця неодноразово підкреслював, що вважає себе космополітом, “людиною світу”. Проте зараз, коли Україна з усіх сил боронить свою незалежність, ключовим поняттям у риториці кожного українця повинна бути його національна ідентичність. І тут не може бути жодних компромісів чи напівтонів. Окрім того, нещодавно фільми Лозниці були включені до програми кінофестивалю російського кіно у французькому місті Нант під назвою “Від Львова до Уралу”. У час кривавої повномасштабної війни, яку розв’язала Росія, це абсолютно неприпустимо", - наголосили в пресслужбі.

Українська кіноакадемія вже закликала світову кіноспільноту до бойкоту російського кінематографа.

"Ми постійно закликаємо увесь світ розмежовувати українську та російську культури та не ототожнювати їх. Для нас важливо, щоб усі члени Української кіноакадемії розділяли цю позицію і називали речі своїми іменами, проявляючи у своїх переконаннях чіткість і твердість. Ми звертаємось до світової спільноти з проханням не позиціонувати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, фільм Сергія Лозниці про похорон Сталіна потрапив у список найкращих стрічок року за версією The Guardian. У Росії в 2020 році скасували всі допрем'єрні покази "Прощання зі Сталіним".