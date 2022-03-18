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Україна може залучити досвід Італії щодо обліку культурних цінностей, – Ткаченко

Міністр культури Ткаченко поспілкувався зі своїм італійським колегою.

Україна може залучити досвід Італії щодо обліку культурних цінностей, – Ткаченко

Міністр культури України Олександр Ткаченко поспілкувався з Міністром культурної спадщини та культурної діяльності Італії Даріо Франческіні.

Франческіні запевнив, що Італія повністю солідарна з Україною. Він висловив підтримку нашій державі і запропонував співпрацю з нашими творчими колективами на час війни. 

“Обговорили можливість залучення досвіду Італії в збереженні культурної спадщини та обліку культурних цінностей. Будемо обмінювати досвідом з італійськими карабінерами. Зустрів повне розуміння, що культурна завіса для росіян має бути встановлена”, – зазначив Ткаченко.

Зазначимо, Італія вже відмовила росіянам в участі в Венеційській бієнале та Міланському трієнале. Натомість вони надали додаткові можливості для українських митців виступати на цих форумах. 

Нагадаємо, італійський уряд готовий відбудувати зруйнований російськими окупантами драмтеатр у Маріуполі.

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