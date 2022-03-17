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Netflix знову показує "Слугу народу"

За запитом підписників, український серіал повернули в бібліотеку стримінгового сервісу Netflix у США.

Netflix знову показує "Слугу народу"

У бібліотеку стримінгового сервісу Netflix у США повернули український серіал "Слуга народу" (Servant of the People) з Володимиром Зеленським у головній ролі. Про це стало відомо із заяви стримінгу у Twitter.

Президент України Володимир Зеленський став символом боротьби українського народу проти російської агресії, яка розпочалася на світанку 24 лютого 2022 року і триває вже 22 дні. Це викликало інтерес до особи президента, а також до сатиричного серіалу, з якого розпочалася його політична кар'єра. Стримінговий сервіс прийняв рішення про повернення серіалу до свого каталогу за чисельними заявами підписників.

Фото: twitter.com etflix

Нагадаємо, перший сезон серіалу "Слуга народу" вийшов у ефір телеканалу "1+1" у листопаді 2015 року. Усього було знято три сезони. У вересні 2016 року Netflix купив права на показ серіалу.

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