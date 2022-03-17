Харукі Муракамі проведе спецвипуск свого радіошоу на підтримку України

Радіошоу письменника присвячене музиці для фізичних тренувань. В ефірі він розмірковує про значення бігу, музики та літератури в житті людини.

На знак протесту проти російського вторгнення в Україну письменник Харукі Муракамі проведе спецвипуск свого радіошоу 18 березня. Про це повідомляє Читомо з посиланням на The Japan News.

Радіопрограма Murakami Radio Tokubetsuban: Senso o Yamesaseru Tameno Ongaku («Спецвипуск Murakami Radio: Музика, щоб зупинити війну») буде транслюватися на Tokyo FM о 23:00 18 березня та на інших радіостанціях, які є частиною мережі 38 FM, по всій країні.

Під час програми Муракамі пропагуватиме ідеї про те, що мир — це цінність, а воєнні звірства повинні бути зупинені. Під час програми вмикатимуть антивоєнні пісні та музику, що підкреслює важливість життя. Крім того, Муракамі перекладе іншомовні тексти японською мовою.

«В Україні почалася нікому не потрібна війна. Чи може музика зупинити війну? Ймовірно, ні. Але я вірю, що музика може спонукати слухачів до думки, що вони повинні зупинити війну», — сказав Муракамі, не зазначивши, хто саме розпочав війну проти України.

Він також вибере близько 10 протестних пісень зі своєї колекції компакт-дисків і платівок, а також пояснить їхні тексти та історію.

Зазначимо, вечірня авторська програма Харукі Муракамі під назвою «Радіо Муракамі» на радіо Tokyo FM почала походити у 2018 році. Її хронометраж — 55 хвилин. Програма присвячена музиці для фізичних тренувань. Крім того, в ефірі програми Харукі Муракамі розмірковує про значення бігу, музики та літератури в житті людини.

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