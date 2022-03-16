Найпопулярніший NFT-художник Beeple створює роботи на підтримку України

Рік тому його цифрова робота у вигляді токену була продана на Christie's за 69,3 млн доларів.

Американський художник Майк Вінкельманн, відомий під псевдонімом Beeple, створює роботи на підтримку України. Їх можна знайти в інстаграм-акаунті художника.

У березні 2021 року Beeple встановив рекорд для NFT: його цифрова робота у вигляді токену була продана на Christie's за 69,3 млн доларів.

Твори художника переважно присвячені актуальним соціальним темам. Першу роботу на підтримку України, - WAR, - Beeple виклав у мережу 22 лютого, напередодні вторгнення Росії. Далі, на другий день вторгнення, він виклав роботу, що зображує синьо-жовтий прапор на фоні руїн. Пізніше в його акаунті з'явилися роботи FUCK PUTIN, DROWNING, STILL STANDING. Остання на цей час робота Beeple, присвячена війні в Україні, CHILD, зображує гігантське немовля з головою Путіна та закривавленими руками, перед яким рапортують військові чиновники.

Фото: instagram.com/beeple_crap/ WAR

Фото: instagram.com/beeple_crap/ FUCK PUTIN

Фото: instagram.com/beeple_crap/ DROWNING

Фото: instagram.com/beeple_crap/ STILL STANDING

Фото: instagram.com/beeple_crap/ CHILD

Нагадаємо, за останню добу через російські військові дії в Україні загинуло 7 дітей. Всього, з початку вторгнення, ми втратили 97 українських дітей.