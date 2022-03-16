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Російські війська знищили в Україні 3500 об'єктів інфраструктури, - МВС

Серед них - 230 об'єктів транспортної інфраструктури та 165 об’єктів життєзабезпечення населення.

Російські війська знищили в Україні 3500 об'єктів інфраструктури, - МВС
Фото: ДНСН

Російські війська від початку війни зруйнували в Україні 3500 об'єктів інфраструктури. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час прямого включення до загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, серед зруйнованих об'єктів є 230 об'єктів транспортної інфраструктури та 165 об’єктів життєзабезпечення населення, таких як електропідстанції та газопроводи. 

"Зруйновані заклади освіти, повністю або частково, – 72 об’єкти. Заклади охорони здоров’я – 21 об’єкт на території України. Житлові будинки – кількість змінюється щодня. Зараз це понад 2700 зруйнованих будинків. Заклади соціальної сфери – 10. Інші об’єкти, серед яких є будівлі ДСНС України, Національної поліції України тощо – понад 400», – повідомив Денис Монастирський.

Нагадаємо, унаслідок пожежі в 16-поверхівці у Святошинському районі Києва загинуло 3 людини.

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