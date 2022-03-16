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Мера Мелітополя виміняли на дев'ятьох російських строковиків, - Офіс президента

Федорова більше п'яти днів тримали окупанти і схиляли до співпраці, але він не погоджувався.

Мера Мелітополя виміняли на дев'ятьох російських строковиків, - Офіс президента
Фото: ФАКТИ

Міського голову Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев'ятьох російських солдат-строковиків.

Про це повідомила прессекретарка голови Офіса президента Даша Зарівна в ефірі українського телебачення, передає "Українська правда".

"Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений з російського полону... За нього Росія отримала дев'ятьох своїх полонених солдат 2002-2003 року народження. Це - фактично діти, строковики, яких за словами Міноборони РФ, в Україні немає", - розповіла Зарвіна.

За її словами, Федорова більше п'яти днів тримали окупанти і схиляли до співпраці, але він не погоджувався. Наразі є багато питань щодо деталей його утримування в полоні та звільнення.

Нагадаємо, сьогодні в межах спецоперації Федорова звільнили з полону російських окупантів, у якому він перебував п'ять днів. Його викрали в кризовому центрі, де він організовував допомогу населенню міста. Для захоплення міського очільника Росія задіяла групу із 10 військових.

Після звільнення з Федоровим поспілкувався президент Володимир Зеленський. Федоров попросив дати йому день-два відпочинку, після чого він готовий узятися до виконання своїх обов'язків. На що Зеленський пожартував, що "два дні, звичайно, дати не можемо, але один день можна".

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