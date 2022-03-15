Зеленський підписав закон про заборону російської пропаганди

Документ повернувся до Верховної Ради з підписом президента.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон щодо заборони виготовлення та поширення пропаганди. Ідеться про матеріали, спрямовані на пропагування дій держави-агресора. Як свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради, підписаний документ повернувся до парламенту напередодні.

Закон забороняє виправдовувати, визнавати правомірною чи заперечувати збройну агресію росії проти України. Зокрема, її не можна представляти як внутрішній конфлікт, громадянський конфлікт, громадянську війну та заперечувати тимчасову окупацію частини території України.

Крім того, заборонені просування та схвалення діяльності чи заяв:

осіб, які здійснювали збройну агресію росії проти України,

представників збройних формувань країни-агресорки,

нерегулярних незаконних збройних формувань,

озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Росією,

представників окупаційної адміністрації,

представників підконтрольних Росії самопроголошених органів, зокрема визначати їх як "повстанці", "ополченці" чи "ввічливі військові люди".

Закон також передбачає заборону діяльності громадських об'єднань та політичних партій, винних у порушенні цих заборон. Впровадження заборон відбуватиметься у судовому порядку, а відповідальність за порушення закону буде кримінальною.

Закон набирає чинності наступного дня після опублікування.

Нагадаємо, від початку військового вторгнення росії Генпрокуратура України анонсувала справи проти російських пропагандистів.