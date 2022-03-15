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Зеленський призначив керівником Київської ОВА екскомандувача ООС

Президент посилив оборону Києва.

Зеленський призначив керівником Київської ОВА екскомандувача ООС
Командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Павлюк
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Президент Володимир Зеленський для посилення оборони столиці призначив нового главу Київської обласної адміністрації. Ним став екскомандувач ООС Олександр Павлюк. Про це голова держави повідомив під час відеозвернення.

"Окупати продовжують вважати захоплення Києва ключовою метою. Політичною метою. Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області, я призначив главою обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, героя України, генерал-лейтенанта, екскомандувача Операції об’єднаних сил", - сказав Зеленський.

Звільнений голова ОВА Олексій Кулеба, за словами президента, допомагатиме військовому керівництву. 

Київський напрямок і ситуація в області отримують ще більше уваги.

Нагадаємо, Олександр Павлюк командував Об'єднаними силами з липня 2021 року.

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