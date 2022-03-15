Премʼєр-міністри Польщі, Чехії та Словенії сьогодні здійснять візит до Києва

На зустрічі з Зеленським і Шмигалем вони презентують новий широкий пакет підтримки українців.

До Києва 15 березня з візитом прибудуть очільники урядів Польщі, Чехії та Словенії. Вони зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським і премʼєром Денисом Шмигалем.

Польський уряд представлять премʼєр-міністр Матеуш Моравецький і віцепремʼєр Ярослав Качинський, чеський – премʼєр Петр Фіала, від Словенії прибуде голова уряду Янез Янша. Про це йдеться в повідомленні на урядовому сайті Польщі.

"Візит організовано за консультаціями з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Мета візиту – підтвердити безумовну підтримку всім ЄС суверенітету та незалежності України", – зазначили в повідомленні.

Окрім того, представники Польщі, Словенії і Чехії також мають презентувати широкий пакет підтримки України та її громадян.

За час повномасштабної війни Росії проти України цей візит високопосадовців країн-партнерів до Києва стане першим.