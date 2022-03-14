Країни Люблінського трикутника закликали Росію вивести війська, а ЄС - надати Україні статус члена за прискореною процедурою

Країни-учасниці Люблінського трикутника за результатами зустрічі глав урядів України, Польщі та Литви прийняли спільну декларацію, у якій засудили “безпрецедентне, жорстоке, неспровоковане військове вторгнення Росії в Україну” та вимагають припинити всі свої військові дії та беззастережно вивести всі свої сили та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це йдеться в декларації, оприлюдненій на сайті КМУ.

Посилаючись на Резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, ухвалену переважною більшістю голосів 2 березня, учасниці Люблінського трикутника також вимагають від Росії негайно скасувати рішення про статус окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Водночас вони закликали міжнародне співтовариство і надалі нарощувати тиск на Російську Федерацію, “у тому числі шляхом подальшого посилення жорсткої, послідовної та довготривалої санкційної політики, а також шляхом всесторонньої практичної підтримки України, яка здійснює самооборону відповідно до ст. 51 Статуту ООН”.

Також уряди Польщі та Литви закликали МАГАТЕ і ООН відповісти на вимоги України та забезпечити безпеку ядерних об’єктів в Україні.

“Засуджуємо нерозсудливі та надзвичайно небезпечні атаки російських військ на атомні електростанції та атомні об’єкти в Україні. Такі атаки є безпрецедентними у світовій історії і ставлять світ на межу ядерної катастрофи.

Закликаємо міжнародні організації, зокрема МАГАТЕ і ООН, відповісти на вимоги України та забезпечити безпеку ядерних об’єктів в Україні, а також забезпечити захист гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення”, - йдеться в декларації.

Також країни Люблінського трикутника закликали Білорусь дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань і не брати участі у війні на боці Росії. Там зазначили, що “майбутня демократична Білорусь має своє місце серед дружніх європейських народів і що Люблінський трикутник залишається відкритим для її представників”.

А російський і білоруський народ закликали рішуче висловитися та вимагати від своїх урядів припинити цю грубу військову агресію проти сусідньої України.

Щодо вступу України в ЄС, то в Люблінському трикутнику наголошують, що Україна має отримати статус країни-кандидата вже зараз.

Польща та Литва висловили окрему “спільну, непохитну підтримку” демократично обраним органам влади та народу України та готовність продовжити надавати підтримку всіма можливими способами.

“Польща та Литва визнають європейський вибір України та бачать її як державу-члена ЄС у найближчому майбутньому. Варшава та Вільнюс наголошують, що Україна має негайно отримати статус країни-кандидата в ЄС і стати членом ЄС за прискореною процедурою”, - йдеться в декларації.

Також Україна, Польща та Литва закликали своїх партнерів вжити надзвичайних заходів для координації реагування на гуманітарну кризу на європейському рівні.

“Як країни Люблінського трикутника ми залишаємося разом, об’єднані нашою спільною спадщиною та спільними цінностями, рішуче відкидаючи чергову спробу Росії, що керується своїми імперіалістичними нахилами, неприйнятними у XXI столітті, нав’язати свою волю суверенній, мирній та демократичній країні в самому серці Європи шляхом військового вторгнення”, - йдеться у спільні декларації.