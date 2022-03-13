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Київрада ухвалила низку рішень для посилення оборони міста, - Кличко

Зокрема, ухвалили рішення про збільшення резервного фонду міського бюджету.

Київрада ухвалила низку рішень для посилення оборони міста, - Кличко
Фото: скрін

Київрада зібралась на засідання ухвалила низку рішень, необхідних для оборони столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своїх соцмережах.

«В такий складний для нашої країни і столиці момент більшість депутатів Київради в місті. Працюють на забезпечення оборони міста, захисту мешканців столиці. Сьогодні в нас відбулося засідання Київради, в якому взяли участь 68 депутатів від усіх фракцій», - повідомив Кличко.

Він зазначив, що Київрада ухвалила рішення збільшили резервний фонд міського бюджету для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення.

«Зокрема, для компенсації транспортним підприємствам столиці — в тому числі тим, які працюють в режимі укриття (наприклад, метрополітен), компенсації транспортникам, які вивозять людей з передмість, де тривають бої — місто допомагає області і надає автобуси «Київпастрансу» для евакуації людей з Гостомеля, Бучі, Ворзеля та Ірпеня, додаткового фінансування на електро- та теплозабезпечення міста, інші гострі потреби Києва», - розповів Кличко.

Мер столиці додав, що резервний фонд міста збільшили у декілька разів.

«Резервний фонд, який ми передбачали в бюджеті в мирний час, складає 250 мільйонів гривень. Сьогодні, в умовах війни, ми збільшили його до 1,3 мільярдів», - підсумував Кличко.

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