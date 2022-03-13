За дві доби на Чернігівщині знищено до 80 одиниць ворожої техніки

Знищено, зокрема, автомобілі з паливом, боєприпасами та озброєнням.

За минулі дві доби оборонці знищили біля Чернігова та на околицях міста значну кількість ворожої техніки. Про це повідомило оперативне командування "Північ".

Зокрема повідомляється, що артилерійськими підрозділами розбито до 80 одиниць техніки, яка намагалася форсувати річку для просування в київському напрямку.

У ніч з 11 на 12 березня розбита колона техніки 228 мотострілкового полку 90 танкової дивізії збройних сил Російської Федерації, яка б мала забезпечувати логістику ворога.

"Два дні палали у вогні автомобілі з паливом, боєприпасами та озброєнням", - зазначили в оперативному командуванні.

Зазначається також, що розбита бригадно-тактична група того ж полку, яка намагалася блокувати Чернігів.

"На околицях обласного центру українські військові виявлені та знищили два командно-спостережні пункти БТГр противника зі складу 35 омсбр (м. Алейськ, Алтайський край). Крім того, оборонцям Чернігова вдалося ліквідувати ворожу диверсійно-розвідувальну групу", - йдеться у повідомленні.

Але ворог продовжує наносити авіа- та ракетні удари по цивільних об’єктах та житлових будинках Чернігова, вбиває мирне населення, руйнує житло, не зважаючи на Міжнародне право та правила ведення бойових дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про знищення танкового підрозділу ворога на Чернігівщині, що мав висунутись у напрямку Києва.