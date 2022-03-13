Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
ГоловнаСуспільствоВійна

За дві доби на Чернігівщині знищено до 80 одиниць ворожої техніки

Знищено, зокрема, автомобілі з паливом, боєприпасами та озброєнням.

За дві доби на Чернігівщині знищено до 80 одиниць ворожої техніки

За минулі дві доби оборонці знищили біля Чернігова та на околицях міста значну кількість ворожої техніки. Про це повідомило оперативне командування "Північ".

Зокрема повідомляється, що артилерійськими підрозділами розбито до 80 одиниць техніки, яка намагалася форсувати річку для просування в київському напрямку.

У ніч з 11 на 12 березня розбита колона техніки 228 мотострілкового полку 90 танкової дивізії збройних сил Російської Федерації, яка б мала забезпечувати логістику ворога.

"Два дні палали у вогні автомобілі з паливом, боєприпасами та озброєнням", - зазначили в оперативному командуванні.

Зазначається також, що розбита бригадно-тактична група того ж полку, яка намагалася блокувати Чернігів.

"На околицях обласного центру українські військові виявлені та знищили два командно-спостережні пункти БТГр противника зі складу 35 омсбр (м. Алейськ, Алтайський край). Крім того, оборонцям Чернігова вдалося ліквідувати ворожу диверсійно-розвідувальну групу", - йдеться у повідомленні.

Але ворог продовжує наносити авіа- та ракетні удари по цивільних об’єктах та житлових будинках Чернігова, вбиває мирне населення, руйнує житло, не зважаючи на Міжнародне право та правила ведення бойових дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про знищення танкового підрозділу ворога на Чернігівщині, що мав висунутись у напрямку Києва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також