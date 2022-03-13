Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на околиці Києва

Персонал та підопічні були завчасно евакуйовані.

Окупанти нанесли артилерійський удар по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату на околиці Києва.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу. Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи.

На момент обстрілу, підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця. Наразі, на місці обстрілу працюють фахівці.

Нагадаємо, що 13 березня в Ірпені російські окупанти вбили американського журналіста.

Також під Черніговом українські військові розбили танковий підрозділ ворога, що мав висунутись у напрямку Києва.

Тим часом Київ готується до можливої блокади. У місті сформовано двотижневий запас продуктів харчування для двох мільйонів киян, що залишилися у столиці.