Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на околиці Києва

Окупанти нанесли артилерійський удар по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату на околиці Києва.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу. Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи.
На момент обстрілу, підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця. Наразі, на місці обстрілу працюють фахівці.
Нагадаємо, що 13 березня в Ірпені російські окупанти вбили американського журналіста.
Також під Черніговом українські військові розбили танковий підрозділ ворога, що мав висунутись у напрямку Києва.
Тим часом Київ готується до можливої блокади. У місті сформовано двотижневий запас продуктів харчування для двох мільйонів киян, що залишилися у столиці.