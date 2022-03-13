Ще один журналіст поранений.

В Ірпені біля Києва російські окупанти вбили американського журналіста Брента Рено.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні. 13 березня в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньо відомого медіа New York Times. Ще один журналіст поранений. Зараз потерпілого намагаються вивезти із зони бойових дій. Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Рено поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість і безжальність агресора", - написав Нєбитов.

Другий журналіст, 46-річний Хуан Дієго Херрера Арредондо, якого поранили окупанти, зараз перебуває в лікарні "Охматдит", йому надають допомогу.

Пізніше стало відомо, що Рено, перебуваючи в Україні, не представляв видання New York Times. Він працював у ньому раніше.

Оновлено. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав вбивство американського журналіста в Ірпені російськими військами шокуючим і жахливим.

Про це повідомила журналістка The New York Times Кеті Роджерс в Twitter.

«Очевидно, що ми будемо уважно стежити за розвитком подій і реагувати відповідним чином», – заявив Салліван.

Нагадаємо, що кореспондент Української служби Радіо Свобода Маркіян Кушнір отримав поранення на Київщині після того, як російські окупанти обстріляли будівлю.

А автомобіль швейцарського журналіста Гійома Бріке розстріляли російські військові неподалік села Водяно-Лорине Миколаївської області.