Глава МЗС Франції розповів про нові санкції проти Росії, які запровадять сьогодні

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан розповів про нові санкції, які сьогодні ЄС запровадить проти Росії.

«У цей момент готується нова серія санкцій, які повинні бути застосовні, починаючи з сьогоднішнього дня, як тільки посли (країн ЄС, – LB.ua) дійдуть згоди, щоб одночасно заборонити імпорт сталеливарної продукції з Росії, заборонити експорт предметів розкоші (до Росії, – LB.ua), заборонити будь-які інвестиції в видобуток та переробку нафти в Росії та розширити список олігархів (які потраплять у санкційний список, – LB.ua), – сказав він в ефірі радіостанції France Inter.

Ле Дріан наголосив, що санкції набудуть чинності негайно і що ніколи ще ЄС не ухвалював рішення так швидко.

На його думку, санкції ЄС «починають важко тиснути на Росію».

«Будуть ще інші», – додав він.

Відповідаючи на питання про можливість заборони імпорту російських нафти та газу, Ле Дріан послався на слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що «не існує табу» та «будь-які варіанти на столі».

Нагадаємо, 11 березня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала четвертий пакет санкцій Європейського Союзу.

«Ці санкції ще дужче ізолюють Росію від глобальної економічної системи, підвищивши ще більше плату для путінського захоплення України», – заявила вона.

Країни Великої сімки також готують проти Росії новий пакет санкцій.