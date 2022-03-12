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Зеленський поговорив з прем'єром Ізраїлю про російську агресію

Глава України попросив свого ізраїльського колегу сприяти протидії російським репресіям.

Зеленський поговорив з прем'єром Ізраїлю про російську агресію
Нафталі Беннет
Фото: wikimedia.org

Президент Зеленський продовжив перемовини щодо протидії російській агресії з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Про це глава держави повідомив у Twitter. Він також попросив свого ізраїльського колегу сприяти припиненню репресій з боку РФ.

"Говорили про агресію з боку РФ і перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів", - написав Зеленський. 

Раніше американський портал Axios писав, що Беннет нібито радив Зеленському прийняти пропозиції Росії та фактично капітулювати, виконавши її вимоги. 

Пізніше Офіс президента України цю інформацію спростував, зазначивши, що Ізраїль, навпаки, "пропонує Росії більш адекватно оцінювати події".

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