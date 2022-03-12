Зеленський поговорив з прем'єром Ізраїлю про російську агресію

Президент Зеленський продовжив перемовини щодо протидії російській агресії з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Про це глава держави повідомив у Twitter. Він також попросив свого ізраїльського колегу сприяти припиненню репресій з боку РФ.

Продовжив діалог з Прем'єр-міністром 🇮🇱 @naftalibennett. Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2022

"Говорили про агресію з боку РФ і перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів", - написав Зеленський.

Раніше американський портал Axios писав, що Беннет нібито радив Зеленському прийняти пропозиції Росії та фактично капітулювати, виконавши її вимоги.

Пізніше Офіс президента України цю інформацію спростував, зазначивши, що Ізраїль, навпаки, "пропонує Росії більш адекватно оцінювати події".