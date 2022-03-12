У Броварах на даху будівлі, яку сьогодні обстріляли окупанти, знайшли маячок

У Броварах на даху складу зберігання замороженої продукції, який обстріляли російські окупанти, знайшли маячок. Його встановили диверсанти. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

"Сьогодні окупанти влучили ракетою та зруйнували продовольчий склад у Броварському районі. З’ясувалося, що на даху будівлі напередодні диверсанти встановили маячок", - заявив Олексій Кулеба.

Він також закликав громадян звертати увагу на підозрілі предмети на будівлях, дорогах, об’єктах інфраструктури та негайно повідомляти поліції про них.

Нагадаємо, що сьогодні в Київській області після обстрілу згорів склад зберігання замороженої продукції. Постраждалих і жертв не було.