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На Львівщині затримали сепаратиста "ДНР", який намагався втекти у Польщу

У затриманого вилучили кухонний ніж і заточку.

На Львівщині затримали сепаратиста "ДНР", який намагався втекти у Польщу
Фото: Держприкордонслужба

У Львівській області патруль відділу "Смільниця" затримав порушника, який хотів незаконно перетнути кордон, щоб потрапити в Польщу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної прикордонної служби.

У затриманого вилучили кухонний ніж і заточку. 

"Як з’ясувалося, порушник є громадянином України 1996 року народження, який раніше проходив службу в одному з військових підрозділів Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, 12 березня на Луганщині зведений загін прикордонників і бійців Збройних сил України вигнав загарбників з околиці одного з український міст

10 березня прикордонники з військовими стримали наступ російської піхоти - знищили щонайменше 10 загарбників, ще двоє окупантів потрапили в полон.

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