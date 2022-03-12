У затриманого вилучили кухонний ніж і заточку.

У Львівській області патруль відділу "Смільниця" затримав порушника, який хотів незаконно перетнути кордон, щоб потрапити в Польщу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної прикордонної служби.

У затриманого вилучили кухонний ніж і заточку.

"Як з’ясувалося, порушник є громадянином України 1996 року народження, який раніше проходив службу в одному з військових підрозділів Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, 12 березня на Луганщині зведений загін прикордонників і бійців Збройних сил України вигнав загарбників з околиці одного з український міст.

10 березня прикордонники з військовими стримали наступ російської піхоти - знищили щонайменше 10 загарбників, ще двоє окупантів потрапили в полон.