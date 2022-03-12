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На Луганщині прикордонники захопили ворожий БРДМ і взяли в полон російського окупанта

Також у росіян є інші втрати.

На Луганщині прикордонники захопили ворожий БРДМ і взяли в полон російського окупанта
Фото: ДПСУ

На Луганщині зведений загін прикордонників та бійців Збройних сил України вигнав загарбників з околиці одного з український міст.

Про це повідомила ДПСУ.

Зазначається, що захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також у росіян є втрати.

У результаті бою українські бійці захопили трофейний БРДМ і взяли в полон одного рашиста.

"Прикордонники разом з військовослужбовцями ЗСУ, НГУ та іншими захисниками України продовжують боронити нашу землю, наочно демонструючи ворогу давню істину: хто до нас з мечем прийде, від меча і поляже", - наголосили в ДПСУ.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, 10 березня на Луганщині загін прикордонників і бійців ЗСУ стримав наступ російської піхоти

Полонені назвалися жителями тимчасово окупованої території України, яких примусово мобілізували.

Станом на вчора 70% території Луганської області тимчасово окуповані російськими військовими.

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