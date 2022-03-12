Генштаб: Ворог захопив східні околиці Маріуполя

Основні зусилля окупантів зосереджені зараз на захопленні міст Маріуполь і Сєвєродонецьк.

Противник продовжує наступ проти України, окупанти вийшли на східні околиці Маріуполя.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує наступальну операцію проти України. Зазнавши втрат на Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках, зупинений на раніше досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси. Не досягнувши поставлених цілей, продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури", - повідомили в Генштабі.

На Волинському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Військове керівництво Республіки Білорусь здійснює заходи з посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у бойових діях проти України.

У Генштабі уточнили, що на Поліському напрямку активних дій з боку противника не зафіксовано. Після значних втрат російські окупанти проводять заходи з відновлення боєздатності та здійснюють перегрупування військ. На Сіверському напрямку противник здійснює інженерне обладнання позицій у районах Михайло-Коцюбинське, Левковичі, Жукотки, Городня (Чернігівська область).

На Слобожанському напрямку спроби відновити наступальні дії окупантів не мали успіху. Противник закріпився в північній частині міста Ізюм, не полишає спроб захопити його. На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні міст Маріуполь і Сєвєродонецьк. Противник захопив східні околиці Маріуполя.

"Після невдалого штурму населеного пункту Рубіжне окупанти відступили до н.п. Капитолівка. На Волноваському напрямку ворог намагається розвинути наступ на напрямку н.п. Красна Поляна. Здійснив спробу просування в напрямку н.п. Ольгинка. За наявними даними, підрозділи окупантів, які здійснювали наступ у Донецькому операційному районі, зустріли потужний опір Збройних сил і втратили наступальні спроможності. На Південнобузькому напрямку противник не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою оточення Миколаєва", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, що вранці 12 березня із Запоріжжя вирушила колона з гуманітарним вантажем й автобусами для евакуації мирних мешканців з Маріуполя.

12 березня міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила про відкриття гуманітарних коридорів для евакуації мирних мешканців. Зокрема, гуманітарний коридор працюватиме з міста Запоріжжя в Маріуполь через населені пункти Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш.

11 березня з Маріуполя, Волновахи, Ізюма, Макарова, Бородянки та сіл Київської області так і не вдалося евакуювати мирних мешканців через порушення росіянами режиму тиші.