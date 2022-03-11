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З Маріуполя, Волновахи, Ізюма та інших міст не вдалося евакуювати людей через обстріли росіян, - Верещук

Також режим тиші було порушено під час евакуації з міста Макарів, Бородянки, сіл Микуличин та Андріївки. 

З Маріуполя, Волновахи, Ізюма та інших міст не вдалося евакуювати людей через обстріли росіян, - Верещук
Ірина Верещук
Фото: Скріншот відео

З Маріуполя, Волновахи, Ізюма, Макарова, Бородянки та сіл Київської області так і не вдалося евакуювати мирних мешканців через порушення росіянами режиму тиші. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

По маршруту з міста Ізюм в місто Лозова не вдалося відправити автобуси. Російські війська, не дотримавшись режиму тиші, обстріляли з мінометів дорогу на під’їздах до міста Ізюм. Евакуація місцевих мешканців і постачання гуманітарного вантажу неможлива і не відбулася.

На маршруті із сіл Микуличин і Андріївка до міста Житомир 12 автобусів, які були направлені до міста Білогородка, були зупинені російськими збройними силами на блокпосту. Їм наказали розвернутися і поїхати назад. При цьому військові сказали, що їм не давали команди пропустити автобуси для евакуації людей. Це не відповідає дійсності.

На маршруті з міста Макарів до Житомира було порушено режим припинення вогню російськими військовими. Евакуація людей теж не відбулася.

На маршруті з міста Бородянка до Житомира також було порушено режим припинення вогню. Евакуація не відбулася.

Не відбулася евакуація з міста Маріуполя до міста Запоріжжя. Ми завтра знову спробуємо це зробити на очах у всього світу. Спочатку ми плануємо завезти гуманітарний масштаб, а назад евакуювати людей.

Не відбулася евакуація з Волновахи у Покровськ.

Вдалося вивезти більше тисячі людей з Ворзеля. Вдалося вивезти людей з Бучі, Гостомеля, Козаровичів.

"Росія, яка систематично порушує зобов’язане є найвагомішим фактором, який не дозволяє зробити те, чого всі дуже хочуть" - заявила Ірина Верещук.

Нагадаємо, Росія блокує підвезення гуманітарної допомоги та евакуацію з Маріуполя. У місті гуманітарна катастрофа. Також учора не вдалося провести евакуацію з Волновахи. 

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