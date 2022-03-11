YouTube блокує канали російських державних ЗМІ у всьому світі, – Федоров (оновлено)

"Тепер РФ заблокує YouTube. Питання часу".

Роскомнагляд сьогодні повідомив, що у Росії заблокують соціальну мережу Instagram.YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа у всьому світі.

Про це своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Нагадаю, що трохи раніше YouTube заблокував на території України безліч пропагандистських каналів РФ. Тепер РФ заблокує YouTube. Питання часу”, – зазначив міністр.

Федоров додав, що сьогодні зробить чергове офіційне звернення до Google та Apple щодо блокування Google Play та App Store.

Оновлення. Станом на 21:00 YouTube заблокував сторінки 1 каналу, НТВ, ТНТ, Sputnik, RT та Москва 24.

Нагадаємо, "Роскомсвобода" повідомила про можливий початок блокування YouTube в Росії 2 березня.

Роскомнагляд сьогодні повідомив, що у Росії заблокують соціальну мережу Instagram – через "поширення насильницьких закликів щодо росіян та російської армії".