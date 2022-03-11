"Путін живе ілюзіями і вважає, власне по-фашистськи, що ввійде в історію через насильство", - Тімоті Снайдер

Дослідник Центрально-Східної Європи професор Тімоті Снайдер вважає, що Путін живе ілюзіями і думає увійти в історію завдяки насильству. Він також думає, що для Путіна факти не мають жодного значення. Про це він розповів в інтервʼю польському виданню "Нова Польща".

"Думаючи про вічне, Путін діє швидко і трохи необдумано. Він живе ілюзіями й вважає, власне по-фашистськи, що ввійде в історію через насильство", - говорить Снайдер.

Також в інтервʼю він розповів, що без українців неможливо було б говорити про лідерство США у світовому порядку.

"Якби українці не воювали, світ був би набагато темніший, вони просто виграють для нас час. Для роздумів, для дій, для співпраці, для обговорення, для всього. Усім, що ми — американці та європейці — робимо, ми зобов’язані українцям. Тільки європейцям санкції коштують набагато більше, ніж американцям. Для нас санкції — це дрібниця, а от для європейців — уже ні. Можливо, ми — головний партнер, але роль морального лідера я віддав би українцям", - сказав Снайдер.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський виступив із промовою в польському Сеймі. Звертаючись до громадян країни-сусідки України та її керівництва, глава Української держави наголосив, що Польща пліч-о-пліч з Україною у протидії російській агресії.