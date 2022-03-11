Байден особисто наклав вето на передачу літаків Україні, боячись спровокувати Путіна, – WSJ
Байден особисто наклав вето на передачу літаків Україні, боячись спровокувати Путіна, – WSJ
Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною: хоче потрапити додому і бідкається через великі втрати
СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною: хоче потрапити додому і бідкається через великі втрати
​Українські військові ліквідували командувача 29-ї армії РФ генерал-майора Колесникова
​Українські військові ліквідували командувача 29-ї армії РФ генерал-майора Колесникова
Луцьк: противник ударив по аеродрому, є загиблі (оновлено)
Луцьк: противник ударив по аеродрому, є загиблі (оновлено)
Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
ГоловнаСуспільствоВійна

"Путін живе ілюзіями і вважає, власне по-фашистськи, що ввійде в історію через насильство", - Тімоті Снайдер

Дослідник Центрально-Східної Європи вважає, що, на думку Путіна, факти не мають жодного значення.

"Путін живе ілюзіями і вважає, власне по-фашистськи, що ввійде в історію через насильство", - Тімоті Снайдер
Тимоти Снайдер
Фото: EPA/UPG

Дослідник Центрально-Східної Європи професор Тімоті Снайдер вважає, що Путін живе ілюзіями і думає увійти в історію завдяки насильству. Він також думає, що для Путіна факти не мають жодного значення. Про це він розповів в інтервʼю польському виданню "Нова Польща".

"Думаючи про вічне, Путін діє швидко і трохи необдумано. Він живе ілюзіями й вважає, власне по-фашистськи, що ввійде в історію через насильство", - говорить Снайдер.

Також в інтервʼю він розповів, що без українців неможливо було б говорити про лідерство США у світовому порядку. 

"Якби українці не воювали, світ був би набагато темніший, вони просто виграють для нас час. Для роздумів, для дій, для співпраці, для обговорення, для всього. Усім, що ми — американці та європейці — робимо, ми зобов’язані українцям. Тільки європейцям санкції коштують набагато більше, ніж американцям. Для нас санкції — це дрібниця, а от для європейців — уже ні. Можливо, ми — головний партнер, але роль морального лідера я віддав би українцям", - сказав Снайдер.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський виступив із промовою в польському Сеймі. Звертаючись до громадян країни-сусідки України та її керівництва, глава Української держави наголосив, що Польща пліч-о-пліч з Україною у протидії російській агресії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також