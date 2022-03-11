На Харківщині за добу загинуло 10 мирних жителів, троє з них - діти

Усього з початку війни в області загинули понад 200 цивільних.

За останню добу в Харківській області загинули 10 мирних жителів, у тому числі троє дітей. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов у facebook.

З початку війни, за словами Болвінова, в області загинула 201 цивільна людина, серед них 11 дітей.

"Фіксуємо злочини окупантів і кількість загиблих за час цієї війни. За останню добу зафіксовано 10 загиблих цивільних, у тому числі 3 дітей. Станом на 18:00 11.03.2022 по Харківській області всього загинули 201 цивільний і, на жаль, 11 дітей. Вороги заплатять за кожного постраждалого. Ми ніколи не забудемо імен загиблих", - зазначив начальник Слідчого управління.

Нагадаємо, 10 березня уночі ворог обстріляв Харків 29 разів, третина міста залишилася без газу через пошкодження газопроводу. 11 березня окупанти влучили в Оскільський психоневрологічний інтернат у Харківській області.