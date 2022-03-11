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Ви посіяли ненависть на віки, - Володимир Кличко звернувся до росіян

Для українців немає «хороших» і «поганих» росіян, адже за мовчазною згодою громадян РФ відбувається знищення України.

Ви посіяли ненависть на віки, - Володимир Кличко звернувся до росіян
Владимир Кличко
Фото: klitschko-brothers.com

Володимир Кличко звернувся до росіян, які ще здатні мислити. Відеозвернення виклав його брат, мер столиці Віталій Кличко.

«Це не ми прийшли на вашу землю!Це ви вбиваєте наших дітей, бомбите і рівняєте із землею наші міста та будинки! Імперськими амбіціями, вторгненням в Україну та варварством вашої так званої армії ви посіяли ненависть на віки», - сказав Володимир Кличко.

Він наголосив, що для українців немає «хороших» і «поганих» росіян, адже за мовчазною згодою громадян РФ відбувається знищення України.

«Не хочете бути країною у повній ізоляції? Не тремтіть від страху. Будьте сміливими, як українці. І рятуйте свою країну. А ми свою не здамо», - закликав Володимир Кличко.

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