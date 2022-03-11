Ви посіяли ненависть на віки, - Володимир Кличко звернувся до росіян

Володимир Кличко звернувся до росіян, які ще здатні мислити. Відеозвернення виклав його брат, мер столиці Віталій Кличко.
«Це не ми прийшли на вашу землю!Це ви вбиваєте наших дітей, бомбите і рівняєте із землею наші міста та будинки! Імперськими амбіціями, вторгненням в Україну та варварством вашої так званої армії ви посіяли ненависть на віки», - сказав Володимир Кличко.
Він наголосив, що для українців немає «хороших» і «поганих» росіян, адже за мовчазною згодою громадян РФ відбувається знищення України.
«Не хочете бути країною у повній ізоляції? Не тремтіть від страху. Будьте сміливими, як українці. І рятуйте свою країну. А ми свою не здамо», - закликав Володимир Кличко.