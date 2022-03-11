Брати Клички зібрали у Німеччині понад €100 млн допомоги Україні

Фото: EPA/UPG Ніко Росберг, Боріс Беккер та Володимир Кличко

Легенда українського боксу Володимир Кличко висловився про допомогу, яку їм із братом вдалося зібрати завдяки Німеччині.

"Хочу подякувати нашим німецьким друзям. Ми з братом звернулися до бізнесу і простих громадян з проханням допомогти Україні та українцям, які сьогодні героїчно відбивають напади Росії", - написав Кличко-молодший у своєму телеграм-каналі".

"За кілька днів завдяки ефірам на німецькому телебаченні, спеціальним програмам та закликам на ньому вже вдалося зібрати понад 100 млн євро, а також залучити гуманітарну допомогу, медикаменти, товари першої необхідності, які вже сьогодні знаходяться в Україні.

Це дуже важлива допомога. Чи не зупиняйтеся на цьому, продовжуйте. Дякую вам, друзі", – зазначив Володимир.