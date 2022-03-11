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Бундесліга продовжила спеціальні акції на підтримку України

Цього разу команди гратимуть м'ячем у кольорах українського прапора.

Фото: EPA/UPG

Бундесліга вирішила використати у 26-му турі м'ячі із зображенням прапора України та слоганом "Stand With Ukraine" ("Підтримай Україну"), передає Bayern & Germany.

Нагадаємо, у матчах попереднього туру капітани команд використали синьо-жовті пов'язки,

Фото: EPA/UPG
кутові прапорці були прикрашені у синьо-жовті кольори, а рекламні банери заполонили написи "Зупиніть війну".
Фото: EPA/UPG

Додамо, що російському транслятору чемпіонату Німеччини телеканалу "Матч ТВ" не сподобалася акція Німецької футбольної ліги (DFL), яка на знак підтримки українського народу у трансляціях матчів 25-го туру Бундесліги показала свій звичний логотип у кольорах України - "Матч ТВ" приховав український прапор під час трансляції матчу і показав логотип у традиційній червоно-білій гамі.

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