Бундесліга продовжила спеціальні акції на підтримку України

Фото: EPA/UPG

Бундесліга вирішила використати у 26-му турі м'ячі із зображенням прапора України та слоганом "Stand With Ukraine" ("Підтримай Україну"), передає Bayern & Germany.

Нагадаємо, у матчах попереднього туру капітани команд використали синьо-жовті пов'язки,

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

кутові прапорці були прикрашені у синьо-жовті кольори, а рекламні банери заполонили написи "Зупиніть війну".

Додамо, що російському транслятору чемпіонату Німеччини телеканалу "Матч ТВ" не сподобалася акція Німецької футбольної ліги (DFL), яка на знак підтримки українського народу у трансляціях матчів 25-го туру Бундесліги показала свій звичний логотип у кольорах України - "Матч ТВ" приховав український прапор під час трансляції матчу і показав логотип у традиційній червоно-білій гамі.