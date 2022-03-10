Абрамович не може продати "Челсі" через введені нові санкції уряду Великобританії

Уряд Великобританії сьогодні ввів нові санкції проти власника "Челсі" Романа Абрамовича, через що продаж клубу на даний момент заморожено, повідомляє The Athletic.

Російському бізнесменові, якого уряд Великобританії називає "прокремлівським олігархом", заморозили активи і заборонили в'їзд у країну у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

При цьому міністр культури Надін Доріс заявила, що "Челсі" буде видано "спеціальну ліцензію", яка дозволить клубу Англійської прем'єр-ліги "проводити свої матчі, персоналу виплачувати зарплату, а власникам сезонних абоніментів відвідувати матчі".

Минулого тижня Абрамович підтвердив, що виставив "Челсі" на продаж, але заморожування активів та санкції щодо нього зупиняють цей процес відповідно до умов "спеціальної ліцензії", наданої клубу.

При цьому Абрамович зазначив, що не вимагатиме виплати боргу від клубу, а чистий прибуток від продажу перерахує до фонду допомоги Україні.

Додамо, що титульний спонсор клубу зі "Стемфорд Брідж" телекомунікаційна компанія Three поставила на перегляд свою співпрацю з "Челсі" - тепер вести справи з "Челсі" стало шкідливо не лише для репутації, але й для бізнесу компанії через санкції, накладені на власника клубу британською владою.

За розміщення своєї емблеми на ігровій формі "синіх" компанія платить 40 млн. фунтів щорічно. Трирічний спонсорський контракт Three з "Челсі" має скінчитися лише наприкінці наступного сезону.

Абрамович володіє клубом із 2003 року. З того часу лондонський клуб двічі виграв Лігу чемпіонів та Лігу Європи, а також п'ять разів ставав чемпіоном АПЛ.