УАФ ініціювала позбавлення Тимощука всіх держнагород і почесних звань за ставлення до агресії Росії

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу зробив заяву щодо порушень Кодексу етики та чесної гри колишнім гравцем збірної країни Анатолієм Тимощуком, повідомляє пресслужба УАФ.

"Керуючись ст. 62 Дисциплінарних правил УАФ, за розглядом та перевіркою інформації від 08.03.2022 про можливі порушення Кодексу етики та чесної гри Тимощуком Анатолієм Олександровичем, Комітет з етики та чесної гри УАФ звертається щодо наступного.

Тимощук А. О., 30.03.1979, є рекордсменом національної збірної України за кількістю проведених у її складі матчів, чемпіоном України, Німеччини, Росії, переможцем Ліги чемпіонів УЄФА, володарем Суперкубка УЄФА. Протягом 2007—2009 та 2013—2015 років Тимощук А. О. виступав за російський ФК "Зеніт" (Санкт-Петербург) і починаючи з 2017 року працює в структурі клубу як тренер.

З моменту початку військової агресії Росії проти України Тимощук А. О., колишній капітан збірної України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора. У той час як інший колишній клуб українця, ФК "Баварія" (Мюнхен), публікує заяви та проводить акції на підтримку України, Тимощук А. О. продовжує мовчати та працювати на клуб агресора.

Таким свідомим вибором Тимощук А. О. завдає шкоди іміджу українського футболу та порушує п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ.

Враховуючи вищевикладене, Комітет з етики та чесної гри УАФ звертається з наступним проханням:

Визнати Тимощука Анатолія Олександровича, 30.03.1979, таким, що порушив п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ.

Доручити секретарю Комітету з етики та чесної гри УАФ звернутися до КДК УАФ із наступними пропозиціями: