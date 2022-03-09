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ФІФА зарахував Росії технічну поразку у плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 проти Польщі

Збірна Польщі автоматично вийшла у фінал кваліфікації.

ФІФА зарахував Росії технічну поразку у плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 проти Польщі
Фото: FIFA.com

Бюро оргкомітету ФІФА після консультацій з УЄФА та учасниками асоціацій-членів ФІФА ухвалило ключові рішення щодо європейських матчів плей-оф Чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Зокрема, було ухвалено рішення про подальшу долю матчу між Польщею та Росією.

Організація вирішила не проводити цей поєдинок і зарахувала технічну поразку росіянам.

Тож підопічні Чеслава Міхневича автоматично вийшли у фінал плей-оф відбору.

Суперник поляків визначиться у протистоянні збірних Австрії та Швеції, їхній поєдинок пройде 24 березня.

Крім того, матч між Шотландією та Україною, спочатку запланований на 24 березня, перенесено на червневе вікно.

При цьому поєдинок потенційних суперників переможця цієї пари – Уельсу та Австрії – відбудеться 24 березня.

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