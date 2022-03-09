Головний тренер збірної Італії підтримав український народ

Він усе ще вірить, що більшість росіян не підтримують війну.

Головний тренер чемпіонів Євро-2020 збірної Італії Роберто Манчіні висловився з приводу російського вторгнення в Україну.

За словами італійського фахівця, який свого часу очолював санкт-петербурзький "Зеніт", він усе ще вірить, що більшість росіян не підтримують війну.

"Це дуже драматична ситуація, адже спорт має поєднувати людей, а не навпаки. Це дуже тяжкий момент, особливо для українського народу. Ми також спробуємо щось зробити для них", - цитує Манчіні Football Italia.

"Я думаю, що більшість росіян усе ж таки проти війни і того, що відбувається. Коли думаєш про це, важко повірити, що все відбувається насправді. Це важко для всіх", – зазначив наставник "Скуадри Адзурри".