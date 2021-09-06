Збірна Італії з футболу встановила світовий рекорд за тривалістю безпрограшної серії

В рамках відбіркового туру Чемпіонату світу-2022 новоспечений чемпіон Європи збірна Італії грала в Базелі проти команди Швейцарії.
Матч завершився нульовою нічиєю. Причому на 53-й хвилині італієць Жоржиньо не реалізував пенальті.
Примітно, що це був 36-й безпрограшний поєдинок підопічних Роберто Манчіні поспіль і, тим самим, був встановлений новий світовий рекорд.
Попереднє досягнення належало збірним Бразилії (1993-1996) і Іспанії (2007-2009), які не знали гіркоти поразок протягом 35 матчів поспіль.
36 - L'Italia non perde da 36 gare di fila (27V, 9N): eguagliata la serie più lunga di partite, senza sconfitta, di una Nazionale maggiore a livello mondiale, stabilita dal Brasile tra il 1993 e il 1996. Olimpo.#SvizzeraItalia pic.twitter.com/g1EzMkbhW6— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 5, 2021