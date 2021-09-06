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Збірна Італії з футболу встановила світовий рекорд за тривалістю безпрограшної серії

"Скуадра Адзурра" 36 поєдинків поспіль не знає поразки.

Роберто Манчіні
Фото: EPA/UPG
Роберто Манчіні

В рамках відбіркового туру Чемпіонату світу-2022 новоспечений чемпіон Європи збірна Італії грала в Базелі проти команди Швейцарії.

Матч завершився нульовою нічиєю. Причому на 53-й хвилині італієць Жоржиньо не реалізував пенальті.

Жоржіньо
Фото: EPA/UPG
Жоржіньо

Примітно, що це був 36-й безпрограшний поєдинок підопічних Роберто Манчіні поспіль і, тим самим, був встановлений новий світовий рекорд.

Попереднє досягнення належало збірним Бразилії (1993-1996) і Іспанії (2007-2009), які не знали гіркоти поразок протягом 35 матчів поспіль.

Григорій МухінГригорій Мухін
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