​Чемпіонка Білорусі з кінного спорту попросила притулку у Польщі

Білоруська наїзниця Ольга Сафронова вирішила не повертатися у Білорусь і, як раніше легкоатлетка Христина Тимановська, попросила притулку в Польщі. Їй оформили польську гуманітарну візу, повідомляє агентство PAP.

Ольга Сафронова була заявлена від Білорусі на Олімпіаду в Токіо, але перед самим турніром її несподівано виключили зі списків через нібито виявлений в одного з коней Сафонової допінг. Зроблений у Польщі антидопінговий тест коня виявився чистим.

Сафронова – чинна чемпіонка Білорусі з кінного спорту, фіналістка Кубка світу-2019.

Наприкінці минулого року білоруські спортивні чиновники не хотіли продовжувати контракт із Сафроновою через її відмову видалити із соцмереж фото з біло-червоно-білим прапором і підписати звернення на підтримку Олександра Лукашенка. Але заміну їй знайти не змогли і пізніше угоду все-таки продовжили.

Нагадаємо, 24-річна білоруська легкоатлетка Христина Тимановська мала виступити на Олімпійських іграх у Токіо в бігу на дистанціях 100 і 200 метрів. Однак двох білоруських спортсменок відсторонили від участі в естафеті 4х400 м через відсутність необхідного числа допінг-проб, і тренери вирішили задіяти Тимановську в цьому забігу.

За відмову взяти участь у забігу білоруська сторона зняла її зі змагань.

За засудження дій білоруських спортивних чиновників Христина зазнала тиску з боку державної пропаганди. Одразу після цього представники білоруської команди хотіли насильно вивезти Христину з Токіо в Білорусь.

Після скандалу Тимановська отримала польську гуманітарну візу і полетіла до Варшави, а білоруських тренерів Юрія Моїсевича і Артура Шумака позбавили акредитацій і вислали з Олімпійського селища в Токіо.