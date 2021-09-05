У МВС назвали попередню причину пожежі у костелі святого Миколая
У МВС назвали попередню причину пожежі у костелі святого Миколая
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
«Податковий рай» для трудових мігрантів? Як уряд Польщі переманює українців
«Податковий рай» для трудових мігрантів? Як уряд Польщі переманює українців
Літак авіакомпанії Wizz Air здійснив аварійну посадку у Львові
Літак авіакомпанії Wizz Air здійснив аварійну посадку у Львові
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Пожежа у київському костелі Святого Миколая знищила унікальний орган
Пожежа у київському костелі Святого Миколая знищила унікальний орган
Українець уперше в історії став найтитулованішим спортсменом літньої Паралімпіади
Українець уперше в історії став найтитулованішим спортсменом літньої Паралімпіади
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
На Львівщині фура врізалася у крамницю в центрі міста, троє загиблих (оновлено)
На Львівщині фура врізалася у крамницю в центрі міста, троє загиблих (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

На кордоні з Польщею в українця знайшли ґаджети Apple на 17 млн грн

Чоловік хотів ввезти з Євросоюзу в Україну понад 2,3 тис. девайсів.

Фото: dpsu.gov.ua

На кордоні з Польщею у пункт пропуску “Шегині” прикордонники виявили велику партію ґаджетів Apple.

Про це повідомила пресслужба прикордонників.

Чоловік хотів ввезти з Євросоюзу в Україну понад 2,3 тис. девайсів.

Так, під час проходження контролю прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблений огляд мікроавтобуса “Мерседес”.

Продукцію iPhone правоохоронці знайшли у багажному відділені транспортного засобу під уживаними запчастинами.

Серед виявленого – 775 телефонів різних моделей нових та тих, що були у вжитку, 1,3 тис. навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.

Загальна кількість нової техніки склала понад 1,7 тисяч штук, а вживаної – близько 600 одиниць.

Знахідки, сума оцінки яких може сягнути 17,5 млн гривень, прикордонники передали працівникам митниці.

Наразі ще тривають перевірочні заходи.

Нагадаємо, у липні Служба безпеки України викрила два міжнародні канали нелегального переправлення в Україну цифрових виробів відомих брендів. Ділки намагалися приховано завезти через митний пост аеропорта "Бориспіль" партію гаджетів на понад 30 млн гривень.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також