Вантаж переправляли під виглядом відправлень з особистими речами.

Служба безпеки України викрила два міжнародні канали нелегального переправлення в Україну цифрових виробів відомих брендів. Ділки намагалися приховано завезти через митний пост аеропорта "Бориспіль" партію гаджетів на понад 30 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Для ухилення від сплати обов’язкових митних платежів контрабандисти переправляли вантаж під виглядом відправлень з особистими речами.

Правоохоронці виявили у "посилках" ділків понад 4700 одиниць ексклюзивної цифрової техніки, а також партію брендових ювелірних виробів.

Фото: ssu.gov.ua

Крім того, у відправленнях виявлено незадекларовані 168 упаковок кальянного тютюну та 715 кг тютюнових сумішей.

"Встановлено, що зловмисники налагодили канали незаконного переміщення в Україну електронних товарів і тютюнових виробів з країн Близького Сходу та ЄС. Для прикриття протиправної діяльності вони вносили до товаросупровідних документів недостовірні відомості щодо найменування вантажу. За оперативними даними, контрабандну продукцію ділки планували реалізувати через афілійовані точки оптової та роздрібної торгівлі", - зазначили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, раніше громадянин Туреччини намагався незаконно ввезти в Україну діамантів на 4,5 млн гривень.