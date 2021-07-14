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На кордоні з Польщею затримали п'ятьох українців з фальшивими сертифікатами про щеплення проти ковіду

Чоловіків завернули в Україну.

На кордоні з Польщею затримали п'ятьох українців з фальшивими сертифікатами про щеплення проти ковіду
Фото: http://podrobnosti.ua

На прикордонному переході "Гребенне" у вівторок, 13 липня, затримали п’ятьох українців, які намагалися в’їхати до Польщі з підробленими сертифікатами про щеплення проти COVID-19.

Про це повідомило "Польське радіо".

Зазначається, що використання фальшивих документів може каратися штрафом або позбавленням волі на строк до 5 років.

За повідомленням речника Надбужанського відділу Прикордонної служби Польщі лейтенанта Даріуша Cєніцького, під час  перевірки підтверджено, що сертифікати були фальшивими.

Усі чоловіки були затримані, щодо них було  розпочато провадження щодо використання фальшивих документів при прикордонному контролі. Після завершення процесуальних дій усі вони отримали адміністративні рішення про відмову у в’їзді до Польщі та були повернуті в Україну.

Речник додав, що цього року прикордонники вже виявили приблизно 500 підробок різних документів, поданих на перевірку в пунктах пропуску з Білоруссю та Україною.

Нагадаємо, в Україні міжнародний сертифікат вакцинації від коронавірусу видаватимуть сімейні лікарі після отримання пацієнтом двох доз щеплення.

У травні Україна та ЄС досягли політичної згоди щодо можливого взаємного визнання “паспортів вакцинації”.

Сьогодні стало відомо, що ЄС планує включити Україну до списку країн, для яких скасовано обмеження на поїздки. Однак, офіційне рішення поки не оприлюднене.

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