Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
В Англії розпочався расистський шабаш проти чорношкірих гравців, які не реалізували пенальті у фіналі Євро-2020
В Англії розпочався расистський шабаш проти чорношкірих гравців, які не реалізували пенальті у фіналі Євро-2020
Зеленський скликав на завтра позачергове засідання Ради, розглядатимуть 5 питань
Зеленський скликав на завтра позачергове засідання Ради, розглядатимуть 5 питань
У центрах масової вакцинації з'явився Pfizer, але залишиться й Sinovac, - МОЗ (оновлено)
У центрах масової вакцинації з'явився Pfizer, але залишиться й Sinovac, - МОЗ (оновлено)
Аваков підтвердив заяву про відставку
Аваков підтвердив заяву про відставку
Під Києвом легкове авто з 16 людьми перекинулося на дах, загинули водій і 7-річний хлопчик (оновлено)
Під Києвом легкове авто з 16 людьми перекинулося на дах, загинули водій і 7-річний хлопчик (оновлено)
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Санду знову перемагає Додона. І Путіна
Санду знову перемагає Додона. І Путіна
ГоловнаПолітика

Facebook видалив, а потім повернув пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ" (оновлено)

"Який одиннарод? Які брати?.. Родичів нормальні люди не вбивають".

Facebook видалив, а потім повернув пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ" (оновлено)
Євген Перебийніс
Фото: joinfo.ua

Соцмережа Facebook видалила пост посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса з критикою статті президента РФ Володимира Путіна про "один народ" з українцями.

Про Перебийніс повідомив у Facebook.

"Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але "вони" розуміють, що "вони" це "вони")", - зазначив український дипломат.

Посол долучив до нового повідомлення скриншот видаленого поста.

"Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають", - йшлося у дописі, який соцмережа визнала таким, що порушує правила щодо заборони мови ворожнечі та дискримінації.

Оновлення. Згодом Facebook повернув видалений пост українського посла в Чехії і попросив пробачення.

"Фейсбук повернув мій пост на місце. Пишуть, що не так зрозуміли", - написав Перебийніс і подякував усім за підтримку.

У дописі від оператора в 16.28 13 липня зазначено: "Вибачте, ми не так вас зрозуміли".

Як повідомляли, 12 липня на сайті Кремля з’явилася обіцяна Путіним під час прямої лінії стаття про росіян та українців.

Нагадаємо, Путін під час прямої лінії 30 червня вчергове назвав українців і росіян єдиним народом, пообіцявши написати про це статтю; заявив, що не бачить доцільності у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але не відмовляється від неї; звинуватив Україну в придушенні проросійської опозиції; порівняв законопроєкт про корінні народи зі зброєю масового ураження проти росіян; заявив про військове освоєння української території країнами НАТО.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба відкинув заяви Путіна про "єдиний народ" і "зовнішнє управління".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також