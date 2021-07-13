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Шкіряк вирішив піти у відставку разом з Аваковим

Голова МВС подав заяву про відставку.

Шкіряк вирішив піти у відставку разом з Аваковим
Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив про бажання піти у відставку разом з главою МВС Арсеном Аваковим.

Про це Шкіряк повідомив у фейсбуці.

"Понад 7 років в команді МВС України і близько 10 років поряд з Арсеном Аваковим! Гордий, пишаюся і вдячний Вам за все, пане Міністр! Це були дуже буремні, на жаль, трагічні, але й героїчні часи. Зрештою, всьому свій час і цей час настав. Безумовно, я піду разом зі своїм міністром. Піду з гордо піднятою головою, ні перед ким не опускаючи очі. Життя триває!" - написав радник Арсена Авакова.

Як повідомляли, сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку. Він був єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні 2014 року і не втратив своєї посади.

Одразу декілька джерел назвали можливим наступником на посаді міністра внутрішніх справ Олександра Бакумова. Зараз він – депутат від "Слуги народу", балотувався за 173 мажоритарним округом (Харків).

У коментарі LB.ua Бакумов утримався від прямої відповіді, чи пропонував йому президент очолити МВС.

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