Коломойський заборгував білоруському олігарху, який співпрацює з Медведчуком, $20 млн, - ЗМІ

Компанія NT Marine, пов'язана з білоруським олігархом Миколою Воробйом, намагається стягнути борг в 20 мільйонів доларів з фірми Sanderlyn, афілійованої з українським олігархом Ігорем Коломойським.

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на Kyiv Post.

6 квітня поліція Ізраїлю відкрила кримінальну справу за фактом шахрайства. У списку підозрюваних, за різними джерелами Kyiv Post, п'ять осіб: Ігор Коломойський, його бізнес-партнер Михайло Кіперман, Марія Кіперман, екснардеп Євген Геллер, який займався вугіллям для "Центренерго", і колишній керівник "Приватбанку" Олександр Дубілет.

Журналісти пишуть, що 14 жовтня 2019 року компанія Sanderlyn, зареєстрована на Кіпрі, підписала угоду з естонською NT Marine на поставку 320 тис. тонн вугілля в Україну. Ціна питання становила 25 млн доларів, або 78 доларів за тонну.

Протягом трьох тижнів NT Marine відвантажила вугілля в Україну. Вугілля в результаті перепродали "Центренерго". Це сталося саме тоді, коли компанії, пов'язані з Коломойським, продавали вугілля і газ "Центренерго" вище за ринок і купували електроенергію нижче за ринок, зазначає видання.

Sanderlyn внесла передоплату 5 млн доларів, решту 20 млн відмовилася платити, посилаючись на те, що "Центренерло" не сплатило поставку вугілля.

Зв'язок Коломойського і Sanderlyn простежується через фірму "Синтез Ойл" Коломойського. Кіпріотка Евтіхия Ксенофонтос є номінальною власницею "Синтез Ойл" через кіпрські офшори. Вона ж вказана директором Sanderlyn.

4 липня низка кіпрських компаній, пов’язаних з Ксенофонтос, були закриті.

Sanderlyn і "Синтез Ойл" Коломойського продавали вугілля "Центренерго" одночасно. Обидві компанії купували вугілля за однаковою ціною - 78 доларів за тонну. Обидві встановлювали маржу приблизно в 10 доларів за тонну для "Центренерго". Це 3,2 млн доларів, зароблених за три тижні на перепродажі 320 тис. тонн вугілля.

NT Marine хоче стягнути гроші через суд. Офіційно компанія належить громадянину Естонії Олексію Чулецу, якого балтійська преса пов'язує з олігархом Миколою Воробйом, наближеного до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело, близьке до NT Marine, підтвердило, що компанія належить Воробею. Білоруський олігарх перебуває під санкціями Євросоюзу.

Повідомляється, що Національне антикорупційне бюро України знає про кримінальне провадженні в Ізраїлі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Микола Воробей є другом і бізнес-партнером Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 23 листопада минулого рок Антимонопольний комітет України надав дозвіл громадянину Білорусі на придбання понад 50% акцій АТ "БТА Банк". Ім'я покупця в АМКУ не назвали. У грудні стало відомо, що це - бізнесмен Микола Воробей. У Білорусі йому належить Абсолютбанк, нафтотрейдер "Інтерсервіс", експедиторська компанія "БелКазТранс", об'єкти нерухомості, третина компанії "Бреміно Груп", мисливське господарство "Красний Бор".

У грудні Нацбанк відмовив білоруському бізнесмену у купівлі "БТА банку", оскільки той підпав під санкції Євросоюзу.